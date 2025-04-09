Горвласти: найти нового перевозчика на маршрут № 75 невозможно

Найти нового перевозчика на ликвидированный маршрут № 75 «не представляется возможным», поскольку в Калининградской области отсутствует пассажирское предприятие с необходимым числом автобусов и водителей. Об этом сообщила городская администрация в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«На маршруте № 75 по контракту должно было работать 15 автобусов, но реально перевозчик давно выпускал на линию не больше пяти маршруток. Это уже не был регулярный маршрут, его ликвидировали по соглашению сторон», — добавляют горвласти.

Напомним, что в Калининграде на два месяца ликвидировали два маршрута общественного транспорта для изучения реального пассажиропотока. Автобус № 33 и маршрутка № 75 не будут ходить с 1 апреля до 31 мая. Вместо них по новому маршруту запустили троллейбус № 2.