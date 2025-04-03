«На Красную не идем!»: как теперь проходит обновленный маршрут троллейбуса № 2

Администрация Калининграда с раннего утра 1 апреля отменила в городе сразу два рейса общественного транспорта от Дворца спорта «Янтарный» до кардиоцентра в п. Родники — автобус № 33 и микроавтобус № 75. В качестве замены горвласти продлили маршрут троллейбуса № 2, заверив, что корректировка маршрутов не уменьшит, а даже увеличит количество транспорта на линии. Корреспонденты «Нового Калининграда» утром 2 апреля решили проверить, так ли это на самом деле.

...Ярко-зеленый троллейбус «Синара» с огромным полукруглым окном в кабине водителя видно уже издалека. Теперь они также паркуются на кольце у спорткомплекса «Янтарный», как и автобусы 1, 40, 48 и т.д. Троллейбус, судя по расписанию, подошел вовремя — в 09.07.





«Очень неудобно стало, — еще на остановке прокомментировала мама с ребенком. — 33-й раньше сразу в центр ехал по Советскому проспекту, а этот сначала большой крюк делает до Красной, потом по Комсомольской. А мне туда совершено не надо!»

Мы тем временем после по ул. Согласия проехались по мосту к Советскому проспекту и повернули направо. По пути на всех остановках народ заглядывал в салон и спрашивал «Вы в центр»? «И да, и нет! — терялись в ответах пассажиры. Потому что они вроде бы ехали в центр, но попутно предстояло сделать немалый крюк. Зато с Сельмы троллейбус напрямую подъехал к офису «Водоканала». Раньше сюда — либо пешком, либо приличным объездом. Выехав на Советский проспект, троллейбус проследовал через остановки «Яналова», «БВМИ им. Ушакова», «Третьяковскую» (как раз напротив «Водоканала»). И хотя на каждой из них стояло по 6-7 человек, в «двойку» никто из них так и не подсел.

Всю дорогу от «Янтарного» троллейбус шел на автономном ходу. 15 таких машин, напомним, приобрели в конце прошлого года на средства из резервного фонда РФ и областного бюджета (почти 500 млн руб.), чтобы решить вопрос с заездом электротранспорта в отдаленные районы, где не проложены контактные сети. В частности, на Сельму и в конец Московского проспекта. Помимо «автономки», в числе «фишек» нового троллейбуса также климат-контроль, информационные экраны и довольно просторный салон на 34 сидячих места. Понравилась «галерка» из пяти кресел, а еще именно возле задних сидений у двери имеется USB-слот для подзарядки мобильных телефонов. Впрочем, воспользоваться слотами можно и в других частях салона. Если же разъем не работает, то просто нужно попросить водителя его подключить. В полноценный троллейбус «двойка» превратилась на остановке «Красная».

Для этого водителю пришлось выйти из салона и подключить контактную сеть. Дальше транспорт пошел по привычному всем маршруту с выездом на Гвардейский и Московские проспекты. На Моспроспекте в районе остановки «Миклухо-Маклая» случилось заминка: троллейбус обогнал стоящую с включенными аварийками другую «Синару». Пассажиры из нее начали пересаживаться подъехавший транспорт, водитель которого направился к коллеге и начал что-то выяснять. «Сломались?» — интересовались пассажиры у вошедших. «Нет, водитель почему-то не может переключиться на автономных ход, — объяснили они. «Я вчера три таких троллейбуса, стоящих с аварийками, видел по городу», — прокомментировал другой мужчина.

Отметим, что на всем протяжении поездки в троллейбусе объявлялись остановки, однако информация о том, что маршрут изменился, не озвучивалась, да и соответствующих объявлений в салоне также не наблюдалось. Потому ожидаемо нашлись «проспавшие» пассажиры, когда вместо кольца в районе ул. Флотской троллейбус проследовал дальше, до остановки «Форт № 1».

«А чего троллейбус не повернул?! Мне к „Гианту“ надо было!» — вскинулась женщина. «Так маршрут изменился. Выходите лучше через остановку, у мотеля „Балтика“, там есть удобный переход и транспорта много ходит», — подсказали зазевавшийся пассажирке.

На «кольце» у кардиоценра уже стояла еще одна «Синара». А вскоре подъехала и третья. Троллейбусов наблюдалось много и в программе отслеживания. И все же собравшиеся на остановке люди обсуждали неудобства, с которыми столкнулись из-за транспортных нововведений. «Конечно, 33-й шел намного быстрее, — делилась наблюдениями женщина. — Но вроде обещают, что троллейбусы будут ходить каждые 15 минут. Как говориться, хотелось бы верить». К слову, даже на странице администрации Калининграда «ВКонтакте» к тому моменту появилось уже немало жалоб на работу «двоек» — либо на длинные интервалы в движении, либо на непонятные остановки, когда в пути троллейбус почему-то просто стоял.

«В первое утро работы по скорректированному маршруту у троллейбусов № 2 произошло несколько технических сбоев при прохождении участка в Родниках, интервал из-за этого составил порядка 60 минут, — пояснили ситуацию в мэрии. — После схода в гараж и устранения неполадок троллейбусы вернулись на линию. С увеличением пробега расчётные интервалы выросли с 9 до 14 минут, водителям необходимо „обкатать“ незнакомые участки маршрута, отработать в реальной обстановке смену режимов электропитания — от проводов на автономное и обратно. Просим извинения за временные неудобства!»

Сколько продлятся эти «временные неудобства», остается только догадываться, так как к новым схемам движения калининградцам еще предстоит привыкать. Так, на обратном пути по ул. Леонова на остановке «Молочинского» водитель «двойки» дважды объявила, что «троллейбус на Красную не пойдет, идет на „Янтарный“». И только после этого из салона экстренно выскочили сразу четыре пассажира.

«Двойка» же с ул. Леонова повернула на Советский проспект, проследовала через остановки «Алябьева», «Памяти павших в Афганистане» и через мост вернулись на Сельму. Весь путь от кольца до кольца занял чуть больше часа. Всего, по заверениям властей города, в день на линию должны выходить 12 из 15 имеющихся в наличии «Синар».





Отметим, претензии пассажиров к изменениям в маршруте «двойки» не идут ни в какое сравнение с критикой в адрес властей по поводу отмены микроавтобуса № 75. Подробнее об этом, а также о том, как сейчас жители микрорайона «Северная гора» добираются на работу и обратно, в ближайшее время расскажем отдельно.

Напомним, что в эти дни администрация Калининграда проводит опрос на своей странице «ВКонтакте». Власти хотят узнать мнение горожан изменения маршрута троллейбуса № 2. Специалисты мэрии предлагают калининградцам в течение месяца решить, как лучше курсировать «двойке». Предлагается 3 варианта:

— по Советскому пр-ту;

— по Комсомольской\Леонова;

— по Комсомольской\Леонова с заездом на Красную при движении в центр.

Для участия в голосовании нужно пройти по ссылке. Власти обещают, что результаты опроса повлияют на принятие окончательного решения.

Текст — Ольга Саяпина, фото — Юлии Власовой и автора