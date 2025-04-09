Лило: с 2025 года центр «Мой бизнес» работает за счёт региональных средств

Лило: с 2025 года центр «Мой бизнес» работает за счёт региональных средств
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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«Центра поддержки предпринимательства Калининградской области» с 2025 года функционирует только за счёт средств регионального бюджета. Об этом на профильном комитете Законодательного собрания 9 апреля заявил генеральный директор фонда Кирилл Лило.

«С этого года мы функционируем за счёт региональной субсидии, потому что национальной проект завершился в прошлом году, и по линии поддержки МСП (малого и среднего предпринимательства — прим. „Нового Калининграда“) федеральный центр нас уже не поддерживает. Все обязательства взял на себя регион за исключением, наверное, только блока повышения производительности труда — там у нас ещё есть небольшие источники федерального финансирования», — рассказал Лило.

Директор центра также отметил, что надеется на поддержку регионального министерства финансов, чтобы получить «дополнительную субсидию для удовлетворения, в том числе, и программы „Восток“, и программы „Инвест“, [которую] мы также планируем продолжать».

На том же заседании Кирилл Лило заявил, что условия возобновлённой программы поддержки предпринимателей «Восток» планируют утвердить в течение двух недель. Ранее целевым показателем программы было создание рабочих мест. Сейчас его «выводят» из категории из-за нехватки кадров. Лило также отметил, что власти планируют корректировку процентной ставки.

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