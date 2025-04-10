В пригородном поезде до Светлогорска появилась оплата проезда по геолокации

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На линии «Светлогорск-2 — Калининград» стала доступна новая оплата проезда по геолокации. Как сообщает новостной телеграм-канал РЖД, преимущество для пассажиров заключается «в полностью цифровом процессе оформления билетов и экономии времени».

«Способов оплатить электронный билет и дополнительные сервисы у нас уже довольно много, и люди это ценят. Поэтому мы анализируем все новые технологии, которые готовы предложить банки-партнёры, и наиболее интересные запускаем для удобства наших пассажиров», — рассказал замглавы РЖД Иван Колесников.

Оплатить проезд можно в приложении «ПроТранспорт+». «Для совершения поездки с мобильным приложением „ПроТранспорт+“ пользователю достаточно подойти к установленным на вокзалах и станциях датчикам, открыть приложение и нажать на кнопку „Начать поездку“. На привязанной к приложению банковской карте блокируется стоимость проезда, а после нажатия кнопки „Завершить поездку“ система самостоятельно рассчитает стоимость билета и спишет эту сумму с банковской карты. QR-коды электронных билетов и чеки отобразятся на экране смартфона. Благодаря передовым технологиям приложение способно автоматически распознавать геолокацию начала и завершения поездки», — уточняет «Калининградская пригородная пассажирская компания».

Ранее способ оплаты по геолокации прошёл тестирование на направлениях «Нижний Новгород — Моховые Горы», «Казань — Аэропорт» и «Калининград — Зеленоградск», где «отлично себя зарекомендовал». За время тестовой эксплуатации пассажиры совершили около 20 тыс. поездок.

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