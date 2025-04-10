Власти Зеленоградска предлагают ввести штрафы для нарушителей с голубями

Власти Зеленоградска предлагают внести изменения в областной КоАП, чтобы привлекать к административной ответственности граждан, выступающих в местах массового пребывания людей, в том числе с привлечением птиц и животных. Об этом сообщает газета «Волна».

«Администрация округа внесла дополнения в Правила благоустройства территории округа относительно уличных выступлений, в том числе с привлечением птиц и животных в местах массового пребывания людей, — отмечает издание. — Но для правомерной оценки поведения граждан и привлечения их к ответственности в случае несанкционированных действий необходимо также внесение изменений в областной Кодекс об административных правонарушениях». Администрация инициировала внесения изменений в КоАП на региональном уровне.

По данным газеты, ранее в администрацию пожаловалась гостья курорта. Она рассказала, что «почти на всех вешали голубей» и требовали за это «немалые деньги».