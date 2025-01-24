Власти Зеленоградска запретили уличные выступления в центре города (список)

Власти Зеленоградска запретили уличные выступления в центре города (список)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Совет депутатов Зеленоградского округа внёс изменения в правила благоустройства территории муниципального образования. Как сообщается на сайте администрации, теперь в центре курортного города запрещено проведение несогласованных уличных выступлений.

Под ограничения попадают несанкционированные исполнения творческих номеров, в том числе с привлечением животных и птиц, костюмированных представлений и выставок на территориях общего пользования. Районные власти отмечают, что выступления на этих территориях возможны по согласованию. При нахождении с животными не допускается загрязнение территории и повреждение элементов благоустройства.

Территории, на которых запрещены стихийные выступления:

— привокзальная площадь,

— рыночная площадь,

— центральная площадь,

— площадь «Роза ветров»,

— аллея Дружбы,

— променад от кафе «Гранд Монополь» до кафе «Гнездо»,

— парки и скверы: «Плантаже», «Вектор», «Сосновка», «Котофейня», «Королевы Луизы»,

— Курортный проспект,

— улицы Володарского, Пугачева, Гагарина, Ленина, Тургенева, Московская, Ткаченко, Октябрьская, Крымский переулок.

Отдыхающие в Зеленоградске уже неоднократно жаловались на громкую музыку на променаде. Проблему обсуждали в местной администрации, однако, как писала газета «Волна», у властей «нет рычагов административного воздействия на „музыкантов“, которые „не блещут талантами“ и фактически занимаются звуковым насилием в отношении жителей города и отдыхающих». Чиновники заявляли о намерении обратиться к опыту «крупных мегаполисов, в которых таких музыкантов привлекают к ответственности органы правопорядка». В марте сообщалось, что администрация округа намерена создать народную дружину против уличных певцов.

Ранее власти планировали оборудовать специальные места для выступления музыкантов на Курортном проспекте в Зеленоградске. Предполагалось, что это будут крытые стационарные точки с доступом к электричеству. В июне 2024 года министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак заявил, что власти Зеленоградска должны найти юридические возможности для запрета деятельности уличных музыкантов.

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