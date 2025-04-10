Суд отправил подозреваемых в похищении человека жителей региона в СИЗО

Подозреваемых в похищении человека четырёх жителей региона отправили в СИЗО до начала июня. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.

По версии следствия, ночью 3 апреля подозреваемые усадили мужчину в автомобиль и увзели его в микрорайон Прибрежный. Они избили потерпевшего ударами рук, ног и деревянной битой в различные части тела, «требуя совершить действия, направленные на отчуждение его имущества». Затем подозреваемые увезли мужчину в квартиру на улице Старшины Дадаева в Калининграде, где удерживали его до 5 апреля.

На заседании Центрального районного суда следователь отметил, что нападавшие обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, ранее некоторые из них неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности. По мнению гособвинения, они могут оказать давление на свидетелей, скрыть или уничтожить доказательства, предупредить неустановленных соучастников о проводимых поисковых мероприятиях либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

«Постановлениями Центрального районного суда от 7 апреля 2025 года в отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 июня 2025 года. Постановления не вступили в законную силу», — говорится в сообщении.