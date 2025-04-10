В Латвии планируют полностью запретить продажу товаров из России и Беларуси

В Латвии планируют полностью запретить продажу товаров, которые произвели в России и Беларуси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на латвийский портал гостелерадио LSM.

Проект решения Сейма разработала национал-консервативная партия «Национальное объединение». Согласно документу, с 1 июля в латвийских магазинах и на интернет-площадках могут запретить торговать товарами российского и белорусского производства. Решение также предусматривает введение аналогичного запрета на территории всей Балтии в сотрудничестве с Литвой и Эстонией. Отмечается, что партия обратилась к премьер-министру Латвии Эвику Силиню с просьбой об инициативе о существенном повышении таможенных тарифов на российские и белорусские товары на всей территории ЕС.

«Было достаточно времени, чтобы добиться различных санкций [в отношении РФ и Белоруссии] на уровне Евросоюза, но этого не было сделано. Ограничения импорта не работают в полной мере. Но что касается запрета на прямую продажу продукции здесь, в Латвии — мы это можем сделать. Для этого и был создан данный проект», — рассказал депутат латвийского Сейма Янис Витенбергс.