Главы МИД стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили 16-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters.

ЕС включил в чёрный список 48 физических и 35 юридических лиц. Санкции также ввели против 74 судов, которые якобы входят в теневой флот России. Евросоюз планирует вводить рестрикции против владельцев таких судов, а также против тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского ВПК. Отмечается, что в Европе запретили вещание восьми российских СМИ и отключили от системы SWIFT 13 банков.

«Агентство сообщило об этом до завершения прибытия всех министров в Брюссель и начала встречи Совета ЕС, однако это нормальная ситуация, поскольку министры иностранных дел обычно утверждают санкционные пакеты против России по письменной процедуре до начала личной встречи», — говорится в сообщении издания.