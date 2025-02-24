Главы МИД стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России

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Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили 16-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Reuters.

ЕС включил в чёрный список 48 физических и 35 юридических лиц. Санкции также ввели против 74 судов, которые якобы входят в теневой флот России. Евросоюз планирует вводить рестрикции против владельцев таких судов, а также против тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского ВПК. Отмечается, что в Европе запретили вещание восьми российских СМИ и отключили от системы SWIFT 13 банков.

«Агентство сообщило об этом до завершения прибытия всех министров в Брюссель и начала встречи Совета ЕС, однако это нормальная ситуация, поскольку министры иностранных дел обычно утверждают санкционные пакеты против России по письменной процедуре до начала личной встречи», — говорится в сообщении издания.

О намерении политического блока принять 16-й пакет санкций в отношении России именно в дату третьей годовщины конфликта стало известно в конце декабря 2024 года. Ожидалось, что в очередной санкционный пакет войдут экономические «карательные» меры, а также лица, «участвующие в гибридной войне». По словам дипломатов, пакет задумывали как «четкий сигнал» Москве. Он должен был включить меры против конкретных секторов российской экономики, которые «ещё не охвачены или охвачены недостаточно».

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