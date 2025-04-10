В амфитеатре Центрального парка Калининграда сломали 61 кресло (фото)

Изображения: «Дирекция ландшафтных парков»

В амфитеатре Центрального парка Калининграда сломали 61 кресло. Об этом сообщила «Дирекция ландшафтных парков» в своём телеграм-канале.

Парковая дирекция отметила, что готовит к новому сезону Летний театр в ЦПКиО. В ходе ревизии выявили 61 сломанное кресло. Отмечается, что их заменят на новые. Фотографии сломанных кресел учреждение сопроводило подписью «Цыплят по осени считают, а потери от рук вандалов — по весне».

«61 новое кресло — это деньги из городского бюджета, деньги, которым можно было бы найти более полезное применение, если бы не чьё-то неуёмное желание разрушать всё вокруг. Конечно, мы сняли поломанные сиденья, конечно, к новому сезону установим новые», — говорится в сообщении.