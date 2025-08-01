В Центральном парке Калининграда запланировали ремонт сценической площадки

В Центральном парке Калининграда запланировали ремонт сценической площадки
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Госзакупки

На территории Центрального парка культуры и отдыха планируют провести ремонт сценической площадки. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 1 681 513 руб. Работы необходимо выполнить до 23 сентября текущего года. Подрядчик должен обновить плитку, покрытие фасада сцены, дверные блоки, аппарат управления сигнализацией, установить вентиляционные решетки.

Ранее «Дирекция ландшафтных парков» сообщила, что в ходе подготовки к новому сезону Летнего театра в ЦПКиО выявили 61 сломанное кресло. Их планируют заменить на новые.

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