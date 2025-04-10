В суд передали дело адвоката, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве

В суд передали дело адвоката Адвокатской палаты Калининградской области, который обвиняется в мошенничестве и предложении о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ в своём телграм-канале.

Следствие полагает, что в 2023 году адвокат, который защищал обвиняемого в смертельном ДТП, предложил своему знакомому выступить в роли родственника погибшего в аварии мужчины, чтобы неправомерно получить компенсацию морального вреда. Чтобы исполнить задуманное, они изготовили поддельные документы о родстве, представили их следствию и суду. Второй фигурант дела дал заведомо ложные показания.

После этого адвокат предложил матери своего подзащитного добровольно возместить «потерпевшему» моральный вред в 1 млн рублей, а также предложил свои услуги в качестве посредника при передаче взятки в размере 1 млн рублей судье. За это он пообещал прекратить уголовное дело в отношении её сына из-за примирения сторон, либо добиться ему более мягкого наказания. Отмечается, что правозащитник намеревался оставить денежные средства себе. Мать обвиняемого обратилась в полицию.

«Кроме того, адвокат, осуществляющий защиту еще одного подсудимого, уголовное дело в отношении которого рассматривалось в одном из районных судов Калининграда, зная о заинтересованности подзащитного в снижении размера наказания, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил последнему свои услуги в качестве посредника при передаче взятки в размере 1 млн рублей судье. Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств, в полном объеме изобличающих фигурантов в содеянном. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Правозащитника обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Его товарищу также инкриминировали покушение на мошенничество по тем же статьям и заведомо ложные показания потерпевшего в суде и в ходе досудебного производства (ч. 1 ст.307 УК РФ).