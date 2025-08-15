Калининградский адвокат и его подельник получили сроки за мошенничество

Собранные следствие доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора адвокату региональной адвокатской палаты и его знакомому. Правозащитник признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Его подельник осужден за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступления были выявлены и задокументированы УФСБ области. ОБ этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что в 2023 году адвокат, осуществляющий по соглашению защиту обвиняемого в смертельном ДТП, предложил своему знакомому выступить в роли родственника погибшего в аварии мужчины, чтобы получить компенсацию морального вреда. Подельники сфабриковали поддельные документы о родстве, а приятель адвоката дал заведомо ложные показания о том, что он является родственником погибшего в ДТП и преступлением ему причинен моральный вред.

В дальнейшем адвокат предложил матери своего подзащитного добровольно возместить «потерпевшему» моральный вред в размере 1 млн рублей, а также вызвался быть посредником при передаче взятки в размере 1 млн рублей судье взамен на прекращение уголовного дела в отношении ее сына в связи с примирением сторон либо назначение ему более мягкого наказания. В действительности же адвокат денежные средства намеревался оставить себе. Мать обвиняемого сообщила о противоправных действиях правозащитника в правоохранительные органы.

Кроме того, адвокат при защите еще одного подсудимого, заинтересованного в снижении размера наказания, предложил ему свои услуги посредника при передаче взятки миллиона рублей взятки судье.

Приговором Гурьевского районного суда адвокату назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 4 года. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Второму подсудимому судом назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.