«Калининградгазификация» ищет поставщиков для закупки четырёх автомобилей (дополнено)

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АО «Калининградгазификация» планирует приобрести два автомобиля за 5,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме указано ограничение в отношении товаров, происходящих из иностранных государств. Среди указанных требований к авто: год изготовления — не ранее 2024-го, мощность двигателя — не менее 106 лошадиных сил, объём — не менее 1 580, не более 1 700 см³. Комплектация: бортовой компьютер, система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», подсказчик переключения передач, камера заднего вида со статическими линиями разметки, кондиционер, мультимедийная система, не менее четырёх акустических динамиков и др. Источник финансирования — собственные средства.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 апреля. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 5 мая. Товар необходимо поставить на склад по адресу: ул. Сибирякова, 17 силами и за счёт средств поставщика в срок не более 18 рабочих дней с момента подписания договора.

В январе 2025 года АО «Калининградгазификация» планировало приобрести абонементы на пользование услугами спортивного клуба в Калининграде за 792 163 рубля.

Дополнено: На сайте госзакупок размещены ещё два лота «Калининградгазификации» на закупку авто. На один из автомобилей выделено порядка 2,3 млн рублей. Комплектация: кожаная отделка сидений, функция отсрочки выключения фар, дистанционное управление открытием двери багажника, бесключевой запуск двигателя и доступ в автомобиль, электроусилитель руля, большой сенсорный ёмкостный дисплей, система Hands free с Bluetooth-связью с мобильным телефоном и др.

Ещё один лот — автомобиль (цельнометаллический фургон) за 3,9 млн рублей. В числе требований к товару указан год изготовления — не ранее 2025-го, мощность двигателя — не менее 149 лошадиных сил, объём — не менее 2 499, не более 2590 см³, пятиступенчатая механическая коробка передач.

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