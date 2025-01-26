«Калининградгазификация» заказывает абонементы в спортклуб за 792 тысячи рублей

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АО «Калининградгазификация» планирует приобрести абонементы на пользование услугами спортивного клуба в Калининграде за 792 163,39 рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Способ осуществления закупки — конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Дата начала заявок — 27 января, срок окончания — 3 февраля.

В документации о закупке уточняется, что приобрести планируется 228 абонементов: 204 абонемента с четырёхразовым посещением спортивного клуба в месяц, 24 абонемента с восьмиразовым посещением в месяц. В требованиях к помещению спортивного клуба указано, что оно должно включать в себя зал с силовыми тренажёрами, кардиозал, плавательный бассейн длиной не менее 25 метров, сухую и турецкую сауны, спортивные залы (боксёрский зал, зал единоборств либо зал для занятий настольным теннисом), солярий (горизонтальный, вертикальный), бар со спортивным питанием, душевые и гардероб. Все помещения клуба должны быть кондиционированы, его территория должна быть оборудована бесплатной стоянкой для автотранспорта.

В списке сотрудников АО «Калининградгазификация», посещающих спортивный клуб, указано 19 человек.

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