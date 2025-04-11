В 2024 году в отношении женщин в регионе совершили более 4 тыс. преступлений

В 2024 году в отношении женщин в Калининградской области совершили более 4 тыс. преступлений. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина.

«В 2024 году в отношении женщин совершено 4209 (в 2023 г. — 4570) преступлений, из которых: 7 убийств (в 2023 г. — 8); 19 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (2023 г. — 21); 43 факта умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести (2023 г. — 38) и 48 — легкого вреда здоровью (в 2023 г. — 65); 7 изнасилований (в 2023 г. — 15); 30 фактов насильственных действий сексуального характера (в 2023 г. — 108); 20 преступлений по факту развратных действий (в 2023 г. — 16); 1454 кражи (в 2023 г. — 1692); 1749 мошенничеств (в 2023 г. — 1596)», — говорится в документе.

В докладе также отмечается, что члены семьи, сожители или сексуальные партнёры, в том числе — бывшие, совершили в отношении женщин 460 преступлений из 669. Этот показатель практически на треть меньше, чем в 2023 году (тогда было 681). 324 преступления были совершены в отношении несовершеннолетних.

При этом сами женщины в 2024 году совершили 1193 преступления, что составляет 120,5% от 2023-го (тогда зарегистрировали 990). 218 преступлений из всех — кражи, 349 — фиктивная регистрация граждан РФ по месту пребывания или иностранцев, 114 — мошенничества, 85 — неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, 2 убийства и 17 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

«Число женщин, совершивших преступления, уменьшилось на 9,7% (с 718 до 648), в том числе: на 8,7% (с 458 до 418) не имеющих постоянного источника дохода; на 35,5% (со 155 до 100) в состоянии алкогольного опьянения; на 16,2% (с 302 до 253) ранее совершавших преступления», — говорится в докладе Никитина.