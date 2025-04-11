В Калининграде стартовал приём заявок на попадание в программу по ремонту дворов

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10 апреля в Калининграде стартовал приём заявок на попадание в программу по ремонту дворов на период после 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в пятницу, 11 апреля.

Как напомнили в администрации, для подачи заявки необходимо провести общее собрание собственников и уполномочить свою управляющую компанию собирать документы.

«Конечно же, процедура не самая простая, но другой нет, да и уже не первый год калининградцы успешно справляются с задачей — за полтора рабочих дня в администрацию было подано семь заявок. При прочих равных срок подачи заявки также влияет на формирование очерёдности», — отметили в пресс-службе. Приём заявок на участие в программе продлится до конца мая.

Как отмечала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём Telegram-канале, калининградцы часто предпочитают оборудовать в своих дворах парковки, отказываясь при этом от детских площадок.

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