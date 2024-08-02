Дятлова: калининградцы предпочитают парковки детским площадкам (фото)

Все новости по теме: Городской облик
Фото: Telegram-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой

Калининградцы часто предпочитают оборудовать в своих дворах парковки, отказываясь при этом от детских площадок. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём Telegram-канале, подводя итоги проверки работ по благоустройству дворов.

«Отмечу, что калининградцы всё чаще отказываются обустраивать детские площадки во дворах, место отдают под парковки. Поэтому в ближайшее время проведём ревизию земель, свободных от прав третьих лиц, чтобы в будущем резервировать их для обустройства детских и спортивных площадок на городской территории», — написала сити-менеджер.

Всего в 2024 году власти планируют благоустроить 17 дворовых территорий, которые включают 30 многоквартирных домов. Процент готовности дворов в настоящее время разный, но в целом работы идут по графику, отметила глава администрации.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ремонт проводится на семи объектах. За счёт средств бюджета Калининграда запланированы работы по благоустройству дворовых территорий девяти отдельно стоящих многоквартирных домов. Программа носит заявительных характер, в неё включают тех, кто подал заявление в администрацию. В настоящее время уже сформирован список участников программы на 2025 год.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter