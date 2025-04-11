«Балтберегозащита»: работы на авандюне усилят эоловые процессы на Балткосе (фото)

Работы на авандюне у форта Западного на Балтийской косе могут усилит эоловые процессы (перенос частиц ветром, который усиливается в зависимости от скорости ветра — прим. «Нового Калининграда»). Об этом сообщили представители «Балтберегозащиты», отвечая на комментарии жителей, попросивших объяснить, какие работы проводились на авандюне и были ли они законными.

«Сначала хотим сообщить, что авандюну между морем и посёлком на Балтийской косе не снесли, — заявили в учреждении. — Искусственная авандюна, которая была восстановлена в 2022 году, не была повреждена и находится на своём месте. Восстановление авандюны в 2022 году осуществлялось в тыльной части пляжа, где устанавливали искусственное непроницаемое ядро авандюны из геобэгов, которые потом сверху засыпали песчаным материалом. Остатки старой авандюны, на которой растут песколюбивые растения не затрагивались, а просто примкнули к ней конструкцией, что можно увидеть на фотографии и проследить на серии спутниковых снимков 2022 года».

Также в «Балтберегозащите» рассказали, что сейчас проводится ремонт двух повреждённых участков искусственной авандюны, непосредственно примыкающих к форту. Они нужны «для защиты ядра авандюны от острых камней, кусков кирпичей и обломков бетона, которыми во время шторма повреждаются нижние ряды конструкций».

«Проектом по ремонту искусственной авандюны не предусмотрено никаких разравниваний и тем более сносов дюнных ландшафтов, — добавили представители учреждения. — Разравнивание части рельефа прибрежно-морского ландшафта дюнной гряды, сложенной эоловыми песками под травянистыми псаммофитными сообществами было осуществлено на земельном участке с кадастровым номером 39:14:030105:6. Данный участок передан в долгосрочную аренду новому собственнику форта „Западный“. При разравнивании территории неблагоприятных последствий для целостности конструкций искусственной авандюны, находящейся в оперативном управлении Балтберегозащиты не произошло. Однако, теперь на всей площади выровненной территории, пока не произойдёт её закрепление растительностью, возможно усиление естественных эоловых процессов, приводящих к смещению песчаных масс под действием ветра в сторону посёлка».

О берегоукрепительных работах на повреждённых участках авандюны сотрудники «Балтберегозащиты» предупредили в своём официальном паблике ещё 20 марта. 28 марта в сообществе «Типичный Балтийск» было опубликовано видео, автор которого заявил, что «из нормальной дюны сделали взлётно-посадочную полосу». Тот же человек сообщил, что на месте, которое разровняла техника, «росли травы, даже в Красную книгу занесённые».