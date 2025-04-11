В Калининграде приступают к созданию нового ортофотоплана города (фото)

Подрядчик по созданию ортофотоплана и стереомодели Калининграда начнёт полёты над городом 12 апреля. Как сообщают горвласти, это займёт две недели.

В работе специалисты будут использовать беспилотные летательные аппараты российского производства «Геоскан 201» (до четырёх единиц одновременно). Съёмки пройдут с высоты 150-200 метров.

«Если заметите такой БПЛА в воздухе, то просим сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. Все разрешения на полёты компанией получены», — предупреждают горвласти.

Ранее сообщалось, что администрация Калининграда заказывает новый ортофотоплан в масштабе 1:500 почти за 9 млн руб. Кроме того, тогда же отмечалось, что новые снимки всей территории городского округа планируют выполнить с высоты 500 метров.

Фото: телеграм-канал администрации Калининграда