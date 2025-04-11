Очевидцы: в Советске брусчатку с центральных улиц вывезли на свалку (видео)

В Советске обнаружена свалка строительных материалов, на которую, по словам одного из местных жителей, вывезли брусчатку с центральных улиц города. О том, что эта свалка находится на улице Маяковского, сообщает автор видеоролика, размещённого в паблике «Неравнодушные горожане» в социальной сети «ВКонтакте».

В ролике говорится, что свалка была обнаружена 9 апреля рядом с рекультивированной свалкой.

«Администрация, видимо, начала делать новую свалку, — комментирует происходящее автор видео. — Здесь, правда, строительные отходы, они не воняют, но тем не менее тут и дорожные плиты, и асфальт, всё вперемежку».

Администраторы указанного выше сообщества решили усилить напряжение, заявив, что организаторы свалки выбрасывают историческую брусчатку, вместо которой на улицах укладывают «недолговечную цементную серость».

За комментарием по проблеме «Новый Калининград» обратился к министру природных ресурсов и экологии Оксане Астаховой, которая уже успела посетить указанное активистами место.

«Сегодня выехала сама на встречу с общественниками и администрацией, — сообщила Астахова. — Администрация довела информацию, что это место складирования строительных материалов, которые будут вовлекаться в оборот в рамках благоустройства городских территорий. Официальную информацию с подтверждающими документами пообещали предоставить в течение двух недель в наш адрес».

Напомним, что в сентябре 2024 года в Советске начались работы по благоустройству «Музея под открытым небом», ставшего победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году.

На реализацию проекта «Музей города Советска под открытым небом» предусмотрено 234,6 млн рублей, из них 92,1 млн рублей — средства федерального бюджета, 87,9 млн — областного, 10,8 млн — местного. Ещё 43,8 млн рублей — средства внебюджетных источников. Площадь благоустроенной территории составит 3,3 га. Завершить работы планируют в 2025 году.