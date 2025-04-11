В Калининграде готовят масштабные дорожные раскопки на ул. Судостроительной

В Калининграде готовят масштабные дорожные раскопки на ул. Судостроительной
Фото предоставлено пресс-службой администрации Калининграда
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Власти Калининграда запланировали масштабные дорожные раскопки на перекрёстке улиц Инженерной, Судостроительной и Батальной. Закрыть его для ремонтных работ собираются 11 апреля с 20:00.

«Специалисты ГК КО „Водоканал“, МКУ „Городское дорожное строительство и ремонт“, а также МБУ „Гидротехник“ на месте просадки выберут грунт в районе утечки, откачают воду, проведут телеметрические исследования, — сообщили в пресс-службе мэрии. — После установления точного места утечку устранят, раскопки засыплют песком и уплотнят для последующего восстановления асфальтового покрытия».

Все указанные работы специалисты рассчитывают выполнить в течение выходных, однако «более точный срок возобновления движения обозначить не представляется возможным», так как объёмы необходимых раскопок специалисты определить не могут.

«Основной объезд в соответствии с временными знаками организуется по улицам Автомобильной и Коммунистической. Транспорт, в том числе автобусы, следующие с Батальной на Инженерную, направят по Автомобильной, Коммунистической, Судостроительной, Киевскому переулку и далее по маршрутам», — добавили в пресс-службе.

Также уточняется, что транспорт, следующий на ул. Судостроительную, направят по Батальной, Автомобильной и Коммунистической через «Киноленд», а в обратном направлении по ул. Киевской, Павлика Морозова и Автомобильной.

Поворот с Судостроительной на Батальную и с Батальной на Судостроительную остаётся доступным для проезда.

Напомним, что ранее в мэрии сообщали, что утечку специалисты искали при помощи «телеинспектора», погружённого в трубопровод, однако технические средства установить её не смогли.

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