Калининградские врачи спасли девочку с тяжёлым пороком сердца (фото)

Калининградские врачи спасли девочку с тяжёлым пороком сердца (фото)
Фото предоставлено пресс-службой минздрава Калининградской области
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Врачи калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий, более известного как Кардиоцентр, спасли жизнь маленькой Лизе из Воронежа.

До операции, как сообщили «Новому Калининграду» в региональном минздраве, Лиза перенесла 4,5 месяца лечения и выхаживания, две сложнейшие операции на открытом сердце (по шесть часов каждая), 3,5 месяца в реанимации, 1 910 часов на ИВЛ, вывод из состояния клинической смерти, борьбу с легочным кровотечением, полисегментарной пневмонией и установку трахеостомы.

«Всё началось с того, что матери маленькой пациентки сказали о диагнозе ребенка ещё во время беременности, — рассказали в минздраве. — Девочке диагностировали один из самых сложных врожденных пороков — синдром гипоплазии левых отделов сердца, коарктацию аорты, открытый атриовентрикулярный канал. Это очень тяжелый и редкий порок сердца, требующий нескольких операций, первая из которых должна быть выполнена практически сразу после рождения, иначе ребенок умрёт. Поэтому мать девочки приехала на роды в Москву, и в столице двухдневную малышку прооперировали. Однако состояние ребенка ухудшалось, а повторные вмешательства были связаны с огромными рисками».

Мать девочки Мария рассказала, что сразу после родов искала кардиохирурга и клинику, где были бы готовы помочь.

«Мне сказали — есть такой „волшебник“ в Калининграде. Если кто и сможет, так только он. Евгений Кривощёков пригласил нас на операцию, правда, сразу предупредил, что будет непросто», — говорит женщина.

Евгений Кривощёков рассказал, что девочка поступила к нему пятимесячной и весила всего 5 кг.

«Маленькое сердце страдало — был дисбаланс желудочков, множественные дефекты межжелудочковой перегородки, — говорит детский кардиохирург. — Как правило, таким пациентам, выполняется гемодинамическая коррекция порока по методике Фонтена. При этом работает только один желудочек сердца. Мы решили сохранить анатомическую структуру сердца и выполнить двухжелудочковую коррекцию порока. Скажу, что был единственный шанс на успех, но мы пошли на операцию очень высокого риска».

В минздраве рассказали, что в Кардиоцентре провели «кропотливую хирургическую работу над маленьким сердечком»: «Точное прогнозирование нагрузки на отделы сердца и гемодинамики в результате позволило радикально исправить порок и, по сути, за несколько следующих месяцев, „вырастить“ левый желудочек. Сама же Мария называет результат настоящим чудом».

«Иногда наступало такое отчаяние, что я думала, что все, уже нет никаких надежд. Но врачи всегда были рядом, всегда поддерживали», — призналась мама Лизы.

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