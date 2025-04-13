Утечку, из-за которой перекрывали перекрёсток на Батальной, ликвидировали (фото)

Калининградским коммунальщикам удалось ликвидировать утечку на перекрёстке улиц Инженерной, Судостроительной и Батальной. Как сообщила пресс-служба городской администрации вечером 12 апреля, место прорыва труборовода, которое ранее пытались выявить с помощью «телеинспектора», обнаружили при раскопках.

«Благодарим коммунальные службы за их труд», — говорится в паблике администрации. Там же жителей предупредили, что беспрепятственно проезжать через этот участок можно с 19:00 12 апреля.