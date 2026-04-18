В Службе госохраны ОКН назвали дату частичного открытия замка Прейсиш-Эйлау

Сотрудники Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области, прибывшие в субботу, 18 апреля, в Багратионовск на территорию замка Прейсиш-Эйлау, сообщили, что его частичное открытие намечено на 1 июня этого года.

«Владельцы и подрядчики спешат к частичному открытию 1 июня. Работы много, но уже можно видеть реализованные элементы грандиозного проекта», — сообщил официальный паблик Службы «ВКонтакте».

Отметим, что ровно год назад инвесторы продемонстрировали слайды, на которых изображена входная группа со стороны строящейся таверны. По их словам, так место встречи гостей замка должно было выглядеть летом 2025 года.