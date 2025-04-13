В Советске подали коллективный иск в суд, чтобы остановить снос дома у таможни

Жители Советска подали коллективный иск в суд, чтобы остановить снос расселённых исторических домов на российско-литовской границе (дом № 1–3 на ул. Базарной). О том, что обращение подписали более тридцати человек, сообщил на своей странице «ВКонтакте» местный предприниматель Борис Игнатенко.

«Защищая дома у моста королевы Луизы от необоснованного сноса, мы боремся за будущее города, — написал он. — Понимают ли это в администрации Советска? К сожалению, нет. Из их официального ответа от 08.04.25 утверждается, что лучше они потратят 24 млн рублей на создание пустыря у моста, чем направят эти средства на больницу города».

В иске жители просят отменить решение Советского суда об ускоренном сносе домов. Параллельно с этим они, как уверяет Игнатенко, готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину, которое намерены передать его полномочному представителю в СЗФО.

В комментариях под этой публикацией калининградский юрист Александр Бургер-Гасанов уточнил, что полпредство президента РФ уже извещено об иске.

«Снос этих домов обойдется окружному бюджету в сумму свыше 24 000 000 рублей (в реальности свыше 40 млн рублей). Эти бюджетные деньги можно потратить на благоустройство, к примеру, поликлиник либо детсадов города Советска, — добавил он. — Нет ничего странного в том, что жители округа массово желают сохранить эти бюджетные деньги для своих поликлиник и больниц вместо бесполезного для них сноса данных исторических домов».

Напомним, что ранее Советский городской суд Калининградской области удовлетворил требование прокуратуры об ускорении сноса дома по ул. Базарной, 1–3, который расположен на территории международного пункта пропуска «Советск — Панемуне» на границе РФ и Литвы около моста королевы Луизы. Решение было принято 4 декабря 2024 года. Суд дал властям города полгода на то, чтобы снести здание довоенной постройки.