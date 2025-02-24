Суд потребовал снести дом на российско-литовской границе в Советске

Советский городской суд Калининградской области удовлетворил требование прокуратуры об ускорении сноса дома по ул. Базарной, 1–3, который расположен на территории международного пункта пропуска «Советск — Панемуне» на границе РФ и Литвы около моста королевы Луизы. Решение было принято 4 декабря 2024 года. Суд дал властям города полгода на то, чтобы снести здание довоенной постройки.



Представитель администрации МО «Советский городской округ» с требованиями согласился. В суде он пояснил, что для сноса потребуется не менее 6 месяцев, необходимых для проведения конкурса по отбору подрядной организации. «Исходя из данных технического отчета, подготовленного МБУ „Центр капитального строительства“ в 2013 году, здание до 1945 года постройки имеет аварийное состояние основных конструкций — фундаментов, стен, перекрытий. При этом здание расположено возле погранперехода государственной границы РФ, в непосредственной близости (менее 3 метров) от транспортной магистрали Калининград-Рига, с интенсивным движением большегрузного транспорта. Несущие стены имеют сквозные трещины со смещением кладки, отклонение конструкций от вертикали. Армокирпичное перекрытие крошится, имеет выпадение кирпичного заполнения, кирпич крошится», — отмечается в решении суда.

Здание на ул. Базарной, 1-3, в Советске окружено с трех сторон территорией пограничного пункта пропуска. Как ранее писал «Новый Калининград», «дом на таможне» давно признан аварийным, однако расселять жильцов власти не спешили в течение многих лет. В феврале 2020 года жильцы домов начали получать новые квартиры. Аварийщикам давали жилье в домах на улицах Горького, Лямина, Каштановой и Матросова.

В августе 2023 года для демонтажа «дома на таможне» в Советске разрабатывалось два проекта, их выполняло муниципальное учреждение «Служба заказчика». Стоимость работ по сносу трехэтажной части здания оценивалась в 24,3 млн рублей. Об этом сообщили в администрации Советского округа в ответ на запрос «Нового Калининграда».

Сроки демонтажа обоих строений власти муниципалитета не назвали. «Решение по демонтажу расселенных аварийных домов будет принято при наличии финансовых средств в бюджете муниципального образования „Советский городской округ“», — отмечали в администрации.

Старое трехэтажное здание в форме буквы «П» на улице Базарной, 1–3, — два разных дома, соединенных аркой. Согласно справке из Музея истории города Советска, дом № 3 был построен в 19 веке. В адресной книге Тильзита (довоенное название Советска) за 1890 год владельцем здания, которое тогда располагалось на Шлоссмюленштрассе, 7, указан мастер-хлебопек Пауль Шташейт, он сдавал квартиры в аренду. Проживали в доме на тот момент 11 человек, том числе торговцы, бывший шорник, мясник, портной, руководитель хора.

В 1908 году этот дом официально объединили с соседним, и число жильцов увеличилось до 17 человек, среди которых были плотник, сапожник, мясник, учитель, бухгалтер, парикмахер, матрос, пекарь, торговец книгами, рантье и представители других профессий. В последующие годы жильцов становилось то больше, то меньше, но всегда это были представители среднего класса.

После войны Шлоссмюленштрассе переименовали в Базарную улицу, а здание снова разбили на два адреса. В доме № 3 организовали семейное общежитие, которое постепенно разбилось на несколько десятков коммунальных или отдельных квартир. Несколько помещений перешли пограничной службе — там была организована служебная столовая. В доме было центральное отопление, но не было горячей воды.

В доме № 1 было 9 квартир, в нём изначально организовали коммуналки, к тепломагистрали его так и не подключили.