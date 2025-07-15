Компании «Шелест» вновь разрешили вырубку на ул. Борзова (фото)

Компании «Шелест» вновь разрешили вырубку на ул. Борзова (фото)
Скриншот публичной кадастровой карты
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Строительной компании «Шелест» разрешили вырубить деревья на ул. Борзова. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Калининграда.

Вырубка вновь запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121034:2893, где в 2022 году застройщику разрешили провести рубку «неперспективной древесно-кустарниковой растительности самосевного происхождения диаметром до 8 см». На этот раз сносу подлежат 63 дерева: тополя, липы, берёзы и др. Сохранить или пересадить не планируют ни одного зелёного насаждения. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 50 грабов «Фастигиата» на том же земельном участке. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 2 724 173 рубля. Порубочный билет выдан 14 июля 2025 года и действует до 23 апреля 2031 года. Согласно данным из проекта компенсационного озеленения, вырубка производится для строительства многоквартирного жилого дома.


Фото: сайт администрации Калининграда

Указанный земельный участок находится в конце ул. Борзова у зданий ГИБДД и Кадастровой палаты. Эта территория площадью 4,7 тыс. кв. метров была выкуплена ООО «Шелест» из федеральной собственности в июне 2022 года. На участке находилось заброшенное 4-этажное здание казармы. В 2024 году на соседнем участке с кадастровым номером 39:15:121034:31 разрешили вырубить 34 дерева для организации подъездной дороги к участку с номером 39:15:121034:2893. Для устройства примыкания этого участка к ул. Осенней весной 2025 года разрешили вырубить 99 деревьев и 22 кустарника.

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