Компании «Шелест» вновь разрешили вырубку на ул. Борзова (фото)

Строительной компании «Шелест» разрешили вырубить деревья на ул. Борзова. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Калининграда.

Вырубка вновь запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121034:2893, где в 2022 году застройщику разрешили провести рубку «неперспективной древесно-кустарниковой растительности самосевного происхождения диаметром до 8 см». На этот раз сносу подлежат 63 дерева: тополя, липы, берёзы и др. Сохранить или пересадить не планируют ни одного зелёного насаждения. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 50 грабов «Фастигиата» на том же земельном участке. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 2 724 173 рубля. Порубочный билет выдан 14 июля 2025 года и действует до 23 апреля 2031 года. Согласно данным из проекта компенсационного озеленения, вырубка производится для строительства многоквартирного жилого дома.





Фото: сайт администрации Калининграда

Указанный земельный участок находится в конце ул. Борзова у зданий ГИБДД и Кадастровой палаты. Эта территория площадью 4,7 тыс. кв. метров была выкуплена ООО «Шелест» из федеральной собственности в июне 2022 года. На участке находилось заброшенное 4-этажное здание казармы. В 2024 году на соседнем участке с кадастровым номером 39:15:121034:31 разрешили вырубить 34 дерева для организации подъездной дороги к участку с номером 39:15:121034:2893. Для устройства примыкания этого участка к ул. Осенней весной 2025 года разрешили вырубить 99 деревьев и 22 кустарника.