Эксперт: кита в Балтийском море не ждёт ничего хорошего

Замеченного калининградскими рыбаками кита в Балтийском море встречают уже не в первый раз. Об этом «Новому Калининграду» сообщил старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН, кандидат биологических наук Антон Чернецкий, работающий в Лаборатории морских млекопитающих.

«У нас были данные, что с февраля этого кита уже видят на Балтике, — сообщил Чернецкий. — Два месяца назад в Польше, в районе Щецинского залива, по всей видимости, был он же. То, что на видео горбатый кит — это точно, потому что у него характерная форма плавника. Горбатые киты вообще специалисты по миграции, и они могут совершать длительные путешествия, но для них не свойственно заходить в Балтийское море — оно в их ареал не входит. Однако такие случаи уже были. В 2018 году кит заходил в Выборгский залив, а также есть исторические данные о том, что в XIX веке их встречали в этих водах. Вообще же это неординарная ситуация, и ничего хорошего она ему не сулит».

Антон Чернецкий уверяет, что весной горбатые киты обычно уходят в Северную Атлантику, где в это время происходит резкий всплеск роста популяции фитопланктона, провоцирующий размножение рачков и мелкой рыбы.

«Может быть, ему удастся пройти через датские проливы, потому что у нас он долго не проживёт, — продолжил биолог, — так как есть ему здесь нечего. Для того, чтобы выжить, ему нужно плотное скопление криля (мелкие морские планктонные ракообразные промысловых размеров — от 10 до 65 мм — прим. „Нового Калининграда“) или мелкой рыбы. В Балтийском море таких объёмов сейчас нет, и „нагуляться“ он тут не сможет».

Ученый уверяет, что постоянной популяции крупных китов на Балтике никогда не было.

«Считается, что в XVII веке здесь можно было встретить серых китов, которых в Северной Атлантике сейчас уже нет, но они питаются не планктоном, а придонными организмами. Сейчас эти киты встречаются в Тихом океане, в частности, у побережья Сахалина. К нам иногда также заходили киты-полосатики, которые также любят путешествовать. Это, конечно, тоже уникальные случаи, но не абсолютно беспрецедентные», — добавил он.

В заключение ученый сообщил, что помочь киту выбраться практически невозможно.

«Пытаться его гнать не нужно — для кита это ещё больший стресс будет. А длина его минимум 15 метров. Можно только надеяться, что он найдёт выход самостоятельно», — пояснил Антон Чернецкий.

Напомним, что в минувшие выходные рыбаки встретили горбатого кита недалеко от пляжей Янтарного. Видео с «заблудившимся» млекопитающим было опубликовано в одном из рыболовецких пабликов.