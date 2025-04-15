Минздрав пообещал купить томограф для стоматологической поликлиники

В городской стоматологической поликлинике на ул. Пролетарской в Калининграде планируется установить компьютерный томограф. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев на брифинге для СМИ в понедельник.

Дмитриев сообщил, что для поликлиники на ул. Краснопрудной (филиал горбольницы № 4) планируется к августу-сентябрю купить рентген-аппарат. «И выделены средства на покупку компьютерного томографа для городской взрослой стоматологии на ул. Пролетарской», — сказал министр.

Также, как отметил губернатор Алексей Беспрозванных, будет оказана помощь в завершении ремонта областной детской стоматологической поликлиники на ул. Буткова: принято решение о модернизации десяти кабинетов, будет отремонтирован холл, зона ожидания, гардероб для посетителей, организована детская игровая зона, комната матери и ребенка. До октября этого года планируется отреставрировать фасад здания.

Напомним, накануне губернатор посетил в Калининграде три учреждения здравоохранения — городскую детскую стоматологическую поликлинику на ул. Буткова, поликлинику на ул. Краснопрудной и новый филиал детской поликлиники на ул. Молодой Гвардии. По итогам выезда было принято решение построить новую большую поликлинику для микрорайона «Восточный».