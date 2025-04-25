Реконструировать ул. Ломоносова в Калининграде не планируют в текущем году (фото)

Приступить к реконструкции ул. Ломоносова в Калининграде власти смогут не раньше 2026 года. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 25 апреля.

«Мы комплексно подходим к любому объекту. Мы сейчас синхронизируемся с работами „Водоканала“. „Водоканал“ планирует практически в теле дороги на Ломоносова проложить коллектор. Улица Ломоносова от Маршала Борзова до Советского проспекта протяжённостью полтора километра. В ближайшее время коллеги из областного „Водоканала“ заключат контракт, там достаточно серьёзная стоимость, более 40 миллионов рублей, со сроком строительства шесть месяцев. К счастью, централизованная хозбытканализация придёт на улицы Ломоносова, Бердянскую, Ташкентскую и Броненосную», — пояснила Дятлова.

Только после того, как на объект выйдет «Водоканал», власти смогут заключить контракт на реконструкцию улицы с укладкой асфальтобетонного покрытия, обустройством тротуаров и ливневой канализации, добавила сити-менеджер. Непосредственно приступить к работам получится не раньше 2026 года.

«Самое главное, что эта часть Калининграда станет скидывать свои стоки в централизованный хозбыт. И воды не будут поступать в Верхнее озеро», — заключила глава горадминистрации.

О затянувшемся проектировании улицы Ломоносова в Калининграде в марте 2023 года администрации напомнили жители, заявившие, что «прошло 14 лет, а она как была яма на яме, так и осталась». Кроме того, там отсутствует тротуар. Сити-менеджер Елена Дятлова тогда подтвердила, что проектирование улицы ведётся уже много лет и требует переосмысления из-за изменившихся нормативов. О том, что разработка проектно-сметной документации завершается, власти сообщали летом 2024 года, однако в итоге положительное заключение госэкспертизы по проекту капремонта улицы и переулка Ломоносова было получено 15 апреля 2025 года.