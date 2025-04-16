Омбудсмен назвал число детей, которые родились у несовершеннолетних мам в 2024-м

Омбудсмен назвал число детей, которые родились у несовершеннолетних мам в 2024-м
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В 2024 году в Калининградской области у несовершеннолетних матерей появилось 46 детей. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Никитина.

В документе отмечается, что в прошлом году в Калининградской области появились на свет 7526 младенцев. 52% из них — мальчики, остальные 48% — девочки. 78% рождённых детей появилось в браке.

Согласно таблице в отчёте уполномоченного по правам человека, 3% от всех родивших в регионе в 2024-м приходится на женщин в возрасте до 20 лет. Среди них у несовершеннолетних матерей появилось 46 детей. Самый большой процент рождений — среди женщин от 30 до 39 лет (49%). На возрастную категорию 20-29 лет приходится 42%, на 40 лет и старше — 6%. Один ребёнок появился у 50-летней матери.

«Из общего количества зарегистрированных в 2024 году детей: 33,2% — второй ребенок, 16,6% — третий ребенок, 8,6% — четвертый ребенок и последующие дети», — говорится в документе.

На заседании профильного комитета Заксобрания 9 апреля замминистра соцполитики Алексей Фещак рассказал, что в Калининградской области за первые три месяца 2025 года выросла рождаемость. «Суммарный коэффициент рождаемости по итогам января составил 1,2%, по итогам февраля — 1,21%, и по итогам марта — 1,21...%. По данным нашего ЗАГСа, за три месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас увеличилось число рождений на 5%», — рассказал чиновник.

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