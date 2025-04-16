СК: замминистра здравоохранения была фиктивно трудоустроена педиатром

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В Калининграде бывший заместитель министра здравоохранения и главный врач Городской детской поликлиники обвиняются в мошенничестве. Как сообщает региональное управления СК РФ, им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Преступление выявлено и задокументировано управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

По версии следствия, в 2020 году главный врач Городской детской поликлиники Калининграда фиктивно оформила на должность врача-педиатра обвиняемую, являвшуюся на тот момент заместителем министра здравоохранения Калининградской области, благодаря чему последняя в период с 2020 по май 2024 года неправомерно получала в указанном лечебном учреждении заработную плату, а также стимулирующие выплаты. По данным следствия, неправомерными действиями фигуранток Городской детской поликлинике причинен материальный ущерб в сумме, превышающей 1 млн рублей.

В настоящее время бывший заместитель министра здравоохранения региона задержана в качестве подозреваемой, допрошена, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время в отношении нее будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Ранее главному врачу детской поликлинике следователями регионального управления СКР также предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении она признала. Судом по ходатайству следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, ранее источники «Нового Калининграда» сообщили о задержании экс-замминистра здравоохранения региона Наталии Берездовец.

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