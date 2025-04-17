На ремонт тротуаров в Калининграде планируют потратить более 700 млн рублей (фото)

Власти Калининграда и области направляют на ремонт тротуаров в областном центре 706 млн рублей. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличили в несколько раз. Ход работ оценили во время рабочего выезда по объектам улично-дорожной сети глава региона Алексей Беспрозванных и сити-менеджер Елена Дятлова.

Первый пункт маршрута — ул. Карла Маркса. «На этом объекте, когда мы получили замечание от жителей, что тротуары лучше сделать в плитке, мы приняли это решение, — рассказала Елена Дятлова, — Мы вместе с подрядчиком говорили, что он работает только в границах проезжей части. Мы сделаем расторжение контракта и отдельно, в параллель, заключим ещё один контракт по изменению покрытия с асфальтобетона на плиточное». Пока тротуар временно выложен бывшей в употреблении, но оставшейся в хорошем состоянии плиткой. Губернатор поручил распространить этот опыт и на другие объекты: «Вот как здесь сделано, выберите сейчас улицы, которые, возможно, не попали в программу первого года, но они очень критичны для населения. <...> Нужно сделать такие временные решения, чтобы людям до момента капитального ремонта можно было ходить».

Также главы города и региона осмотрели ход работ на Ленинском проспекте. Здесь тротуар будет выполнен в асфальтобетоне.





Всего работы идут в настоящее время на 22 объектах. До конца года власти намерены отремонтировать 43 тротуара протяжённостью 17,6 км. В утверждённый ранее список включили ул. Галицкого. Здесь также планируют реконструировать проезжую часть. На работы, по мнению Алексея Беспрозванных, потребуется ещё порядка 100 млн рублей.

«В сентябре этого года традиционно мы будем смотреть бюджетирование следующего года. 250 млн от области мы оставим ежегодными, это решение я ещё в прошлом году принял. Город добавляет 250 своих, это уже 500 млн, а там дальше будем смотреть, как у нас произошло в этом году. Понадобилось дополнительно добавить ещё 200, добавили 200», — пообещал губернатор.

Начало тротуарной программы было положено в 2023 году. Перед стартом программы в январе 2023 года Елена Дятлова сообщала, по каким принципам отбираются улицы, где необходим ремонт: «Где больше всего жалоб и где больше всего трафик, либо где в этом году будут запускаться те или иные объекты благоустройства». В текущем году в программу также попали тротуары, находящиеся рядом с социальными объектами — учреждениями здравоохранения и образования.

Изображения: Telegram-канал Алексея Беспрозванных