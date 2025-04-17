«Сквер влюблённых» в Немане планируют благоустроить за 24 млн рублей

На работы по благоустройству территории «Сквера влюблённых» в Немане выделили 24,4 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте регионального «Центра торгов».



Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.