Власти Немана ищут подрядчика, который благоустроит территорию «Сквера влюбленных»

Власти Немана ищут подрядчика, который благоустроит территорию «Сквера влюбленных»
Изображение со страницы администрации Неманского муниципального округа «ВКонтакте»
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Власти Немана ищут подрядчика, который займется благоустройством территории «Сквера влюбленных». Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на сайте регионального «Центра торгов».

Начальная цена лота «Выполнение работ по объекту «Благоустройство территории „Сквера влюбленных“ по ул. Победы, в районе д. 31» — 24 млн 440 тыс. руб. Заявки принимаются до 19 июня. Победителя аукциона определят 23-го. Финансирование рассчитано на 2025 год. 

Ранее власти сообщали, что проект предусматривает устройство пешеходных дорожек, освещения, установку лавочек и урн, а также озеленение территории. Планируется поставить входные группы и арки.


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