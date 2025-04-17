КЖД: вводится еще одна остановка пригородных поездов на багратионовском направлении

Пригородные поезда сообщением Калининград — Багратионовск будут делать дополнительную остановку. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«С 21 апреля 2025 года пригородные поезда Багратионовского направления, отправляющиеся из Багратионовска в 06:15 и обратно из Калининграда в 17:30, начнут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановочном пункте Хуторская. Время прибытия рельсовых автобусов из Багратионовска на Южный вокзал Калининграда и в обратном направлении не изменится», — уточняется в сообщении.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД».