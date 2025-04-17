В Светлогорске экс-глава отдела капитального строительства получил срок за взятку

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему директору муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства Светлогорского городского округа». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Преступление было выявлено и задокументировано региональным УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что в марте 2023 года между отделом капитального строительства и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на выполнение капремонта тротуара в Светлогорске. 1 июня того же года муниципальный служащий получил от прораба подрядчика взятку в сумме 100 тыс. рублей взамен на беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ, предусмотренных контрактом.

Приговором Светлогорского городского суда фигуранту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением и организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года. Кроме того, у подсудимого конфискованы и обращены в доход государства денежные средства в сумме 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.