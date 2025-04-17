В Центральном парке планируют установить 22 камеры «Безопасного города»

В Центральном парке Калининграда планируют установить 22 камеры «Безопасного города». 17 апреля рабочие приступили к бурению скважин для установки столбов, сообщила «Дирекция ландшафтных парков» в своём телеграм-канале.

«Таким образом, видеонаблюдение покроет всю территорию парка, включая ту, что за ручьём. В придачу к видеонаблюдению в парке установят систему экстренного оповещения. Надеемся, потери в рядах кресел теперь будут гораздо меньше», — говорится в сообщении учреждения.

Ранее парковая дирекция отмечала, что начала готовить к новому сезону Летний театр в ЦПКиО. В ходе ревизии выявили 61 сломанное кресло, которые заменят на новые. Фотографии сломанных кресел учреждение сопроводило подписью «Цыплят по осени считают, а потери от рук вандалов — по весне».