В Центральном парке планируют установить 22 камеры «Безопасного города»

В Центральном парке планируют установить 22 камеры «Безопасного города»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В Центральном парке Калининграда планируют установить 22 камеры «Безопасного города». 17 апреля рабочие приступили к бурению скважин для установки столбов, сообщила «Дирекция ландшафтных парков» в своём телеграм-канале.

«Таким образом, видеонаблюдение покроет всю территорию парка, включая ту, что за ручьём. В придачу к видеонаблюдению в парке установят систему экстренного оповещения. Надеемся, потери в рядах кресел теперь будут гораздо меньше», — говорится в сообщении учреждения.

Ранее парковая дирекция отмечала, что начала готовить к новому сезону Летний театр в ЦПКиО. В ходе ревизии выявили 61 сломанное кресло, которые заменят на новые. Фотографии сломанных кресел учреждение сопроводило подписью «Цыплят по осени считают, а потери от рук вандалов — по весне».

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