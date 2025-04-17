В замке Нойхаузен установили шпиль для внутренней башни южного флигеля (фото)

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Фото: группа «Замок Нойхаузен» «ВКонтакте»

В замке Нойхаузен установили шпиль для внутренней башни южного флигеля. Об этом говорится в официальной группе «Замок Нойхаузен» «ВКонтакте».

Отмечается, что специалисты ориентировались на архивную фотографию комплекса. Исторически в замке Нойхаузен были три башни. Первая — основная южная, которая служила для связи с кирхой и позволяла быстро получить сигнал о нападении. Второй была внутренняя башня южного флигеля, процесс возрождения которой показан на фото. Её использовали для обзора внутреннего двора. Третья башня возле северного флигеля также служила для обзора и предупреждала о врагах, которых шли со стороны Шаакена. В сообщении отмечается, что от неё нашли лишь фундамент.

В середине апреля стало известно, что замок Нойхаузен в Гурьевске откроется для посетителей 1 июня этого года. В конце мая на территории замка запланирован большой финальный субботник с «Хранителями руин». Открытие замкового ресторана, о котором говорилось ранее, пока решено перенести на август-сентябрь, так как «там есть сложности с оборудованием».


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