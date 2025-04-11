В замке Нойхаузен назвали дату официального открытия для туристов (фото)

Замок Нойхаузен в Гурьевске откроется для посетителей 1 июня этого года. Об этом «Новому Калининграду» рассказал директор компании «Мироздание» (является подрядчиком на этом объекте) Михаил Тимошенко. Он отметил, что «пафосного открытия» не будет, однако замок уже сможет принимать гостей официально.

«Мы искренне на это надеемся, — сообщил Тимошенко. — Конечно, жизнь постоянно вносит какие-то коррективы, но пока мы от этой задачи-максимум не отходим. С 1 июня у нас можно будет осмотреть замок, будет полноценно обустроен внутренний двор, а также будут открыты некоторые помещения. Кроме того, мы всё ещё надеемся, что к 1 июня сможем открыть наш интерактивный музей. Пока не уверены, так как там есть некоторые проблемы с оборудованием».

Подрядчик также сообщил, что в конце мая на территории замка запланирован большой финальный субботник с «Хранителями руин». Открытие замкового ресторана, о котором говорилось ранее, пока решено перенести на август-сентябрь, так как «там есть сложности с оборудованием».

«На первом этаже северного флигеля к открытию у нас будут работать музейно-торговые экспозиции, — добавил Тимошенко. — Там будут сидеть янтарщики (будет не только продажа, но и аттракция с экспозицией), по марципану с нами намерен сотрудничать Александр Чуев из „Шаакен Дорф“ (он будет занимать довольно большие площади, организует дегустации и мастер-классы по производству), а также откроется экспозиция калининградского парфюмера Игора Булгара (у него будет что-то вроде лаборатории алхимика)».