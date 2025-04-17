КРКО отобрала участников конкурса проектов развития территории «Белой Дюны»

На конкурс проектов по развитию туристской территории «Белая Дюна» поступило 56 заявок от архитектурных мастерских, коллективов и индивидуальных архитекторов. Профессиональный отбор провела экспертная группа союза архитекторов. По итогам рассмотрения портфолио претендентов, изучения представленных ими документов о наличии реализованных проектов территориального планирования и конкурсных наград были определены пять коллективов, которые получат приглашение к участию в основном этапе конкурса. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Калининградской области (КРКО), выступившей заказчиком конкурса.

«На обсуждение экспертной группы были вынесены 52 заявки. 4 комплекта документов не были зарегистрированы из-за нарушения сроков подачи. Работа экспертов продолжались в течение двух дней. Серьёзная профессиональная дискуссия развернулась вокруг необходимости выбора среди 15 наиболее сильных проектных заявок. По итогам в соответствии с условиями конкурса к дальнейшему участию в конкурсе были допущены 5 опытных коллективов из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга», — уточнили в Корпорации развития области.



Теперь прошедшим в основной этап участникам предложат заключить договор на выполнение конкурсного проекта и приступить к осмыслению территории будущего курорта «Белая Дюна». От конкурсантов ожидают разработку конкретных предложений, которые лягут в основу проекта планировки территории и помогут сформировать образ будущего интегрированного курорта.

Основной этап архитектурного конкурса стартует в конце мая и продлится до 18 августа. К этому сроку участники должны представить на суд жюри свои проектные предложения.