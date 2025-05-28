Крупные застройщики заявили о желании участвовать в проекте «Белая Дюна»

Проект круглогодичного курорта «Белая Дюна» в районе пос. Поваровка находится на стадии предпроектных работ, о желании его реализовывать заявили ряд крупных застройщиков. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак во время прямого эфира «ВКонтакте» в среду.

«Насколько я знаю, разрабатывается мастер-план, первая часть завершена. Подписаны все ключевые инвестиционные документы в том числе с компанией „Лидер Групп“, которая формирует пул инвесторов вокруг себя», — сообщил Ермак. По его словам, в пул инвесторов официально изъявили желание войти ФК Система, «Кортрос», «Стройтрест» и другие. «Есть определенный пул инвесторов, который формирует инвестиционную группу, которая которая будет реализовывать этот проект», — сообщил министр. По его словам, планировочные решения должны быть готовы во втором квартале 2025 года.

Напомним, что год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим».

Ранее ГК «КОРТРОС» сообщила, что в 2025 году планирует приступить к строительству жилого квартала на Острове. В нём будут предложения премиум и комфорт-классов, а общая площадь составит более 100 тыс. кв. м. Также заявлено строительство двух гостиничных комплексов площадью в 17 тыс. кв. м, коммерческие помещения на 10 тыс. кв. м. Отмечается, что девелопер планирует завершить реализацию проекта в 2031-м. Также дочерняя компания ГК заявила о намерении застроить земельный массив в Отрадном — участок выделяется без торгов, поскольку признан масштабным инвестпроектом.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Также предусмотрено строительство жилья. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город.