КРКО объявила о старте конкурса предложений по развитию территории «Белой Дюны»

Корпорация развития Калининградской области объявила о старте отборочного этапа архитектурного конкурса проектных предложений по развитию территории «Белой Дюны». Об этом 24 марта сообщила пресс-служба акционерного общества.

Отмечается, что конкурс организован совместно с калининградским отделением «Союза архитекторов России». Мероприятие пройдёт в один этап, предшествовать которому будет квалификационный отбор. Так, с 24 марта по 13 апреля потенциальные участники подают заявку о готовности подготовить проектное предложение. Для этого им нужно подготовить анкету с активной ссылкой и вместе с портфолио направить её на электронную почту architektura39region@mail.ru. Возможен также печатный вариант заявки, который необходимо отправить по адресу: 236006 Калининградская область, пр-т Московский, д.40, офис 709 а. В письме необходимо сделать пометку «Конкурс Белая Дюна».

По итогам отбора заявок организаторы пригласят пять студий или индивидуальных участников. Им предстоит подготовить проектные предложения по развитию территории с учетом её развития в качестве интегрированного курорта, соблюдением существующих норм в области градостроительства и архитектуры, а также климатической и региональной специфики Калининградской области. Работы нужно будет предоставить до 18 августа. Жюри вынесет решение до конца лета.

«Призовой фонд конкурса составляет 16 млн руб. Пятеро участников конкурса получают оплату за выполнение конкурсного проекта в размере 3 млн руб. с разбивкой на два транша: половина суммы в виде авансового платежа и половина суммы после сдачи конкурсного проекта. Победитель конкурса награждается также денежной премией, гран-при конкурса в размере 1 млн руб. и получает право на дальнейшую разработку проекта планировки территории. Участники конкурса, занявшие по решению жюри со второго по пятое места, награждаются дипломами участников конкурса с указанием занятого места», — говорится в сообщении Корпорации развития.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Планируется, что после ввода «Белая дюна» обеспечит 17 800 новых рабочих мест.

Власти ожидают, что курорт сможет принимать 1,1 млн туристов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 416 млрд рублей, при этом объём частных инвестиций должен составить почти 380 млрд, государственного финансирования — примерно 37. Власти рассчитывают, что круглогодичный курорт «Белая дюна» окупит себя за 11,3 года. В ноябре 2024 года его признали масштабным инвестиционным проектом.