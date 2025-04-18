В России подсчитали средний возраст женщины во время родов

В России женщины рожают детей в среднем в 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЗАГС.

Данные приведены за первые месяцы 2025 года. Отмечается, что средний возраст матери составляет 29,8 года. Средний возраст отца меньше — 29,3 года.

За указанный период в России подали 631,6 тыс. заявлений о рождении. Среди них 51% приходится на мальчиков и 49% — на девочек. Двойняшек родилось почти 4,5 тыс.

ЗАГС также привёл данные по количеству детей у матерей. Так, у 39% матерей это первый ребенок. Почти у трети (32%) — второй. У 18% — третий, у 11% — четвертый.