В России подсчитали средний возраст женщины во время родов

В России подсчитали средний возраст женщины во время родов
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В России женщины рожают детей в среднем в 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЗАГС.

Данные приведены за первые месяцы 2025 года. Отмечается, что средний возраст матери составляет 29,8 года. Средний возраст отца меньше — 29,3 года.

За указанный период в России подали 631,6 тыс. заявлений о рождении. Среди них 51% приходится на мальчиков и 49% — на девочек. Двойняшек родилось почти 4,5 тыс.

ЗАГС также привёл данные по количеству детей у матерей. Так, у 39% матерей это первый ребенок. Почти у трети (32%) — второй. У 18% — третий, у 11% — четвертый.

На заседании профильного комитета Законодательного собрания региона заявил заместитель министра социальной политики Алексей Фещак сообщил, что в Калининградской области за первые три месяца 2025 года выросла рождаемость. «По данным Росстата, последние три месяца в Калининградской области рождаемость растёт. Суммарный коэффициент рождаемости по итогам января составил 1,2%, по итогам февраля — 1,21%, и по итогам марта — 1,21...%. По данным нашего ЗАГСа, за три месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас увеличилось число рождений на 5%», — рассказал чиновник.

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