На городском кладбище в Калининграде планируют провести благоустройство

На территории городского кладбища на Балтийском шоссе в Калининграде планируют выполнить работы по благоустройству проездов. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МКУ «Калининградская служба заказчика». На работы выделяют 19 256 212 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах а момент подготовки материала на сайте указаны не были.

«На территории города Калининграда существует два муниципальных кладбища, и одно кладбище находится за границами города — в Сазоновке. Мы имеем сегодня действующее кладбище на Балтийском шоссе, где новых захоронений мы не осуществляем (там мы осуществляем по заявлениям родственников только подхоронения). Мы имеем кладбище в Сазоновке, но его ёмкость тоже ограниченная», — заявляла ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По её словам, власти вынуждены сегодня думать о том, «как и где должно появиться следующее муниципальное кладбище для города Калининграда».