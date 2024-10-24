Власти объяснили, почему в границах Калининграда нельзя организовать новое кладбище

Власти Калининграда объяснили, почему в границах города не может появиться новое кладбище. Как сообщила глава администрации города Елена Дятлова, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда», проект общественного кладбища рядом с военно-мемориальным комплексом в Медведевке — вынужденная мера.



«На территории города Калининграда существует два муниципальных кладбища, и одно кладбище находится за границами города — в Сазоновке, — напомнила Дятлова. — Так работает законодательство, что мы можем иметь муниципальное имущество для исполнения муниципальных полномочий за границами муниципального образования. Мы имеем сегодня действующее кладбище на Балтийском шоссе, где новых захоронений мы не осуществляем (там мы осуществляем по заявлениям родственников только подхоронения). Мы имеем кладбище в Сазоновке, но его ёмкость тоже ограниченная».

Дятлова также заявила, что власти вынуждены сегодня думать о том, «как и где должно появиться следующее муниципальное кладбище для города Калининграда».

«Можно ли его найти в границах города Калининграда? Ответ — нет. Собственно, вот карта города Калининграда, вы видите ее всю. Сегодня есть ограничения к размещению кладбищ, это расстояние до жилых домов. В границах города Калининграда размещение невозможно».

Имеющиеся зеленые зоны (в том числе территорию городских лесов) приспосабливать под захоронения, по словам чиновницы, невозможно.

«Под городское кладбище мы используем территорию других муниципалитетов. Вы задали вопрос про Медведевку. Длительное время проводилась работа с администрацией Гурьевского района по выделению земельных участков. Мы не трогали ни в коей мере и не заходили на территорию военно-мемориального кладбища, о котором вы говорите. Это земельный участок, прилегающий к данному кладбищу. Почему там? Чтобы не увеличивать количество мест захоронения и для того, чтобы соблюсти требования по санитарно-защитной зоне кладбища от жилых домов», — добавила Дятлова.

Глава администрации отметила, что ей сложно оценить, повлияет ли близость общественного кладбища к ВМК в Медведевке на возможность расширения последнего.

«Мы работали, наверное, года три или четыре с администрацией Гурьевска для предоставления этих земельных участков администрации города Калининграда, — пояснила она. — Поэтому этот вопрос нужно переадресовать главе администрации Гурьевского района. Мне, опять же, сложно комментировать, я не владею информацией по земельным участкам в Гурьевске — у меня не хватит компетенции и знаний».

Напомним, что подготовка общественного кладбища, против которого выступают создатели военно-мемориального комплекса в Медведевке, проводится уже несколько лет (подробно об этой проблеме «Новый Калининград» сообщал ранее). В частности, осенью 2022 года Калининградская служба заказчика уже оплачивала работы по разминированию, вырубке растительности и раскорчевке на бывшем песчаном карьере, выделенном под захоронения. Осенью 2023 года власти объявляли аукцион по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации для будущего общественного кладбища, но на него не было подано ни одной заявки.

По последним данным, площадь проектируемого кладбища в Медведевке должна была составить 7,2 га. Как уточнялось в телеграм-канале горадминистрации, на данной территории необходимо предусмотреть водоотведение и дренаж, подъездные пути, освещение, модульные биотуалеты, возможность размещения цветочных павильонов и церковных лавок, а также размежевать территорию. На работы планировали отвести семь месяцев. В середине октября текущего года стало известно, что конкурс по поиску подрядчика для разработки проекта городского кладбища в Медведевке признали несостоявшимся.