В Госдуме разработали законопроект о выходном после Пасхи

Депутаты ГД от ЛДПР разработали и направили на заключение в Правительство законопроект о закреплении обязанности кабмина ежегодно, начиная с 2026 года, переносить один выходной на понедельник, который следует за днём празднования Пасхи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.



«Проект федерального закона „О внесении изменения в статью 112 ТК РФ в части установления требования ежегодного переноса выходного дня на понедельник, следующий за днем празднования религиозного праздника Светлого Христова Воскресения“ разработан в целях законодательного закрепления обязанности правительства РФ, начиная с 2026 года, ежегодно переносить один выходной день на понедельник, следующий за днем празднования Пасхи, в случае, если этот понедельник не является нерабочим праздничным днем», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что по Трудовому кодексу РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ, который должен быть официально опубликован не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года. Также допускается принятие нормативных правовых актов Правительства о переносе выходных дней на другие дни в течение календарного года при условии официального опубликования этих актов не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня.

В пояснительной записке отмечается, что ежегодный перенос выходного дня на ближайший понедельник после Пасхи позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств и удовлетворения потребностей верующих, высвободит время для совместной активности в кругу семьи, друзей и знакомых в весенний период.