На «Музей брусчатки» в Черняховске выделяют 1,5 млн рублей

Иллюстрация из презентации проекта

В Черняховске планируют провести капитальный ремонт территории покет-парка «Музей брусчатки» на ул. Пионерской. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МБУ «Служба заказчика-застройщика». На работы выделяют 1 554 404 рубля. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

«Музей брусчатки» — один из пяти тематических садов, которые планируют создать в Черняховске в рамках проекта «Пространство человека». Он вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. Другим покет-паркам дали названия «Кинолента», «Лютеркирха», «Тиволи» и «Застёжка». Предполагается, что каждый «карманный парк» будет иметь тематику, связанную с особенностями города, и свою цветовую палитру.

«Так как в городе представлено большое разнообразие брусчатки, это также является его уникальностью и должно быть представлено в том числе для туристов. Поэтому предлагается разместить покет-парк „Музей брусчатки“ около информационно туристического центра», — говорится в презентации проекта. Цветовая гамма покет-парка — бело-розовая.