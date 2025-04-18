На восстановление городских лесов Калининграда в 2025 году выделяют 8 млн рублей

На работы по компенсационному озеленению территории городских лесов Калининграда в 2025 году выделяют 8 181 041 рубль. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МБУ «Городские леса». В перечне необходимых работ подготовка земельного участка площадью 4,3 га к посадке зёленых насаждений (цена за единицу — 1 621 728 рублей), посадка 613 саженцев (815 рублей) и уход за ними на территории площадью 0.3 га (2 360 050 рублей).

Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В 2024 году в Калининградской области создали питомник для восстановления лесов. В нём планировали выращивать характерные для местных лесов деревья — европейскую ель, дуб и сосну.